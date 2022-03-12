وصول 68 مواطنا أردنيا من بولندا تمكنوا من عبور حدود أوكرانيا

وصلت إلى مطار ماركا العسكري الأردني، طائرة الإخلاء الثالثة التابعة لسلاح الجو الملكي الأردني، التي أُرسلت إلى بولندا بتوجيهات من الملك عبدالله الثاني؛ لنقل الأردنيين وعائلاتهم من مطار وارسو فريدريك شوبان، وعلى متنها 68 مواطنا وعائلاتهم ممن تمكنوا من عبور الحدود إلى بولندا قادمين من أوكرانيا، وغالبيتهم من مدينة سومي الأوكرانية.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، أن القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية قدّمت كل الدعم لجهود وزارة الخارجية الأردنية لإنجاح عمليات الإخلاء، وجرى إرسال طائرتين عسكريتين، خلال الأسبوع الماضي، لإخلاء الأردنيين وعائلاتهم من بخارست وبودابست ممن قدموا من أوكرانيا.

وبذلك، تكون الطائرات التابعة لسلاح الجو الملكي الأردني، قد أخلت 208 مواطنين أردنيين إلى المملكة، في حين سهّلت وزارة الخارجية الأردنية سفر 169 شخصا على رحلات تجارية مختلفة.

ومن المتوقع أن تقوم الوزارة بتسهيل سفر نحو 100 شخص من رومانيا وبولندا وهنغاريا، خلال الأسبوع المقبل.