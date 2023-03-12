إيران تُعلن التوصل لاتفاق مبدئي مع واشنطن لتبادل سجناء

أعلن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الأحد، التوصل لاتفاق مبدئي مع واشنطن لتبادل سجناء.

وبحسب ما نشرته وكالة «رويترز»، مساء الأحد، أضاف «عبد اللهيان» في تصريحات للتلفزيون الحكومي، أن إيران والولايات المتحدة توصلتا لاتفاق مبدئي لتبادل سجناء، معربًا عن أمله في إتمام التبادل قريبًا.

وفي فبراير الماضي، ذكرت شبكة «إن بي سي» نيوز الأمريكية، نقلا عن مصادر مطلعة، أن إدارة الرئيس جو بايدن، تجري محادثات غير مباشرة مع إيران بشأن تبادل محتمل للأسرى.

وأضافت الشبكة أن كلا من قطر وبريطانيا تلعبان دور الوسيط في المحادثات الجارية، التي قالت إنها أحرزت تقدما، مضيفة أنه ما زال «من غير الواضح» ما إذا كان سيتم التوصل لاتفاق نهائي.

وأوضحت «إن بي سي» نيوز، أن الجانبين الأمريكي والإيراني يبحثان صيغة نوقشت سابقا عام 2021، وتشمل تبادلا محتملا للأسرى والإفراج عن مليارات الدولارات من الأموال الإيرانية في بنوك كوريا الجنوبية.

ويشمل ذلك السماح لإيران بالوصول إلى الأموال المجمدة في البنوك الكورية فقط لشراء الغذاء أو الأدوية أو للأغراض الإنسانية الأخرى؛ بسبب العقوبات الأمريكية الموقعة على إيران.

وقالت الشبكة الأمريكية نقلا عن مصادر لم تكشف عنها، إن الدبلوماسيين الأمريكيين والإيرانيين بحثوا الترتيبات المحتملة لكيفية تحويل الأموال المجمدة في كوريا، مع إمكانية إشراف دولة ثالثة مثل قطر على هذه العملية.