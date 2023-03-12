وزير الخارجية الأوكراني ينتقد مظاهرة برلين للمطالبة بإجراء مفاوضات سلام مع روسيا

وجه وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، انتقادا شديدا لمظاهرة ببرلين نادت بإجراء مفاوضات سلام مع روسيا بمبادرة من سياسية وصحفية ألمانيتين بارزتين.

وقال في تصريحات لصحيفة "بيلد أم زونتاج" الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر اليوم الأحد: "يجب أن يكون هؤلاء الناس صادقين، وبدلا من الإعلان تحت شعار أوقفوا الحرب بتزويدهم بالسلاح!، يجب أن يكتبوا ما يقصدونه فعلا: فلتدعوا الروس يقتلون أوكرانيين ويعذبونهم ويغتصبونهم، لأنه إذا لم نمتلك أسلحة من أجل الدفاع عن أنفسنا، سيحدث ذلك بالضبط".

وأضاف كوليبا: "أؤكد لكم أن كل أوكراني، حتى الجندي في الخندق الذي يقتل الجندي الروسي الذي يهاجمه في هذه اللحظة، يريد السلام بشكل أكبر من المتظاهر الأكثر سلمية أمام بوابة براندنبورجر-تور (التاريخية ببرلين)".

يذكر أن السياسية اليسارية الألمانية زارا فاجنكنشت، والصحفية والناشطة في مجال حقوق المرأة أليس شفاتسر، حشدتا آلاف الأشخاص لمظاهرة من أجل السلام في 25 فبراير الماضي.

كما نفى وزير الخارجية الأوكراني، أي مشاركة لكييف في تفجير خط أنابيب نورد ستريم، وقال: "ليس لديّ علم من فعل ذلك".

ودعا كوليبا ألمانيا لزيادة توريدات الذخيرة إلى بلاده سريعا، وقال إن النقص في الذخيرة لديهم هو المشكلة الأولى في الحرب الروسية الأوكرانية، وأضاف أنه يمكن لألمانيا تقديم المساعدة بذخيرة المدفعية بصفة خاصة، وأشار إلى أن ممثلي قطاع صناعة الأسلحة الألمانية أكدوا له أنهم مستعدون لتوريد الذخيرة، أي أن المشكلة تكمن في الحكومة في برلين.