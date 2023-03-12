الاتحاد الأوروبي ووزارة الري يحتفلان باليوم العالمي للمياه

يحتفل وفد الاتحاد الأوروبي في مصر، بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والري، باليوم العالمي للمياه 2023، اليوم الأحد، في حدائق عفلة بالقناطر الخيرية تحت شعار "تسريع التغيير" لحل مشكلة المياه والصرف الصحي.

ومن المقرر أن تتضمن الاحتفالية حلقة نقاش رفيعة المستوى بمشاركة السفير كريستيان بيرجر رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في مصر ووزير المياه والري الدكتور هاني سويلم. وستتناول الجلسة التعاون بين الاتحاد الأوروبي ومصر في قطاع المياه والجهود المبذولة لزيادة استدامة المياه.

وأوضح السفير بيرجر أن من أبرز الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية للحفاظ على المياه والتكيف مع تغير المناخ هو اعتماد تقنيات الري المعاصرة وإعادة تدوير المياه، كما أكد على الدعم المستمر من قبل الاتحاد الأوروبي لقطاع المياه في مصر.

وشدد على أن التعاون بين الاتحاد الأوروبي ومصر في هذا المجال هو أولوية قصوى.

وتابع بيرجر، أنه "خلال الخمسة عشر عامًا الماضية، قدم الاتحاد الأوروبي ما يزيد عن 550 مليون يورو في شكل منح لمساعدة مصر في التغلب على تحديات المياه، ما أدى إلى توليد 3 مليارات يورو من الاستثمارات لهذا القطاع".

ومن خلال خلق 25 ألف فرصة عمل للمصريين رفعت الاستثمارات الأوروبية من مستوى المعيشة لأكثر من 20 مليون مصري أو خمس السكان، بحسب بيان لوفد الاتحاد الأوروبي في مصر.

بالإضافة إلى ذلك، تم توفير 600 ألف فرصة عمل قصيرة الأجل. كما أتاحت استثمارات الاتحاد الأوروبي في محطات معالجة مياه الصرف الصحي مثل منشأة أرض اللواء ومحطة معالجة مياه الصرف الصحي في حلوان مياه شرب آمنة لمئات الآلاف من الأسر المصرية.

ومن جهته، أكد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، أهمية رفع مستوى الوعي العام بضرورة الحفاظ على المياه، مضيفا أن "الماء هو المفتاح لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ولصحة وازدهار الناس وكوكب الأرض، ويمكن لأحداث مثل يوم المياه العالمي وأنشطته أن تسهم في تغيير السلوك المجتمعي وإحداث فرق في طريقة استهلاكهم وإدارة المياه".

وتضمنت الاحتفالية ورشة عمل للشباب حول تغير المناخ والاستدامة بالإضافة إلى عدد من العروض المسرحية لتشجيع الحفاظ على المياه.

ومن المقرر أيضًا حضور سفراء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والمسؤولين المحليين وأفراد المجتمع والشباب الذين شاركوا في مسابقات المياه عبر الإنترنت التي يدعمها الاتحاد الأوروبي وطلاب المدارس الابتدائية من عدد من المدارس التجريبية في منطقة القناطر.