تداول بضائع وحاويات بـ32 سفينة في ميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط 12 سفينة، فيما غادرته 7 سفن متنوعة، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 32 سفينة.

وأوضح بيان أصدره المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، أن حركة الصادر من البضائع العامّة بلغت 26554 طنًا، تشْتمل على 8625 طن يوريا، و1080 طن مولاس، و16278 طن كلينكر، و261 طن ليمون، و310 أطنان كحول.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامّة 46092 طنًا، تشْتمل على 14475 طن قمح، و7920 طن فول، و 1873 طن عدس، و1982 طن خَشب زَّان، و2244 طن أبلاكاش، و8057 طن حديد، و9380 طن خُردة، و161 طن قشرة.

فيما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1416 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الوارد 354 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2859 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صوْمعة الحبوب والغِلال؛ للقطاع العام بالميناء من القمح من القمح 63823 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 129861 طنًا.

كما غادر قطاران بحمولة إجمالية 2448 طن قمح، متجهان إلى صوامع شبرا، وكوم أبو راضي، فيما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5787 شاحنة.