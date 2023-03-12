تاج الدين يشيد بمبادرة الرئيس السيسي في التشخيص عن بعد للتخفيف من معاناة المرضى

أشاد مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية الدكتور محمد عوض تاج الدين بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الكشف والتشخيص عن بعد، مؤكدا أنها ستعمل على تحقيق الاستفادة القصوى من كافة التقنيات الجديدة في خدمة الطب والحد من معاناة المرضى في الانتقال من محافظة إلى محافظة.

وقال تاج الدين - في مداخلة هاتفية مع برنامج (صباح الخير يا مصر) المذاع على القناة الأولى بالتليفزيون المصري - إن مصر تستفيد كثيرا من التقنيات الحديثة في مجال الخدمات الطبية والبحث العلمي.

وأضاف أن مبادرة الرئيس السيسي في الكشف والتشخيص عن بعد ستدعم الأطباء والعاملين في القطاع الصحي في المحافظات البعيدة في الحصول على المشورة والاستفسارات ، موضحا أن مصر لديها خدمة "التلي ميديسن" أحدث طرق الصحة لتشخيص الأمراض عن بعد.

وأوضح مستشار رئيس الجمهورية أن خدمة " التلي ميديسن" تساعد على ربط المراكز الطبية في مختلف المواقع بالمراكز التي لديها خبرة أكبر وتعطي قرار سريع في الحالات المرضية، مؤكدا أن مبادرة الرئيس ستحد من معاناة المريض من الانتقال من محافظة لمحافظة للحصول على الاستشارة الطبية الموثوق فيها.

يذكر أن تنفيذ مبادرة التشخيص عن بعد سيتم في 300 وحدة ويمثل نموذجًا للتعاون الوثيق بين وزارات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والصحة، والتعليم العالي من أجل تطويع التكنولوجيا الحديثة واستخدام تطبيقات التشخيص عن بُعد لتطوير الخدمات الطبية والصحية، وتوفيرها للمواطنين في المناطق النائية من خلال الربط التكنولوجي للوحدات الصحية في هذه المناطق بوحدات مركزية في المستشفيات الجامعية، ليحصل المرضى على أفضل خدمة طبية من كبار الأطباء الاستشاريين بالمستشفيات الجامعية، دون تحمل عبء السفر والانتقال.

وتأتى المبادرة تجسيدا لأهداف استراتيجية الدولة الرامية إلى تفعيل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في منظومة العمل الحكومي لتوفير خدمات تكنولوجية متميزة للمواطنين في كافة ربوع مصر وخاصة المناطق النائية والمحرومة.