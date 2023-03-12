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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، قطع المياه "غدا الاثنين" من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الحادية عشر ليلا عن مدينة شربين بالكامل وعدد من قرى مركز طلخا وعدد من قرى مركز بلقاس لإجراء أعمال الصيانة اللازمة بمآخذ المياه الاحتياطي بمرفق مياه شربين.

وأوضحت الشركة -وفقا لبيان اليوم الأحد- أنه سيتم تنفيذ أعمال الصيانة بالمأخذ الاحتياطي بمرفق مياة شربين، حيث أن المناطق المتأثرة بقطع المياه هي مدينة شربين بالكامل وقرى ديسط وكتامة والطويلة وعزبة الحاج خليل بمركز طلخا وقري بسنديلة والجزاير والزهراء بمركز بلقاس.

وأضافت أن المحافظ أيمن مختار قد وجه رئيس مركز ومدينة طلخا، و"غادة الحمادي" رئيس مركز ومدينة بلقاس بالتنسيق مع مسئولى شركة مياة الشرب والصرف الصحي بسرعة إنهاء الأعمال المذكورة خلال الفترة الزمنية المحددة وعودة المياه مرة أخرى كالمعتاد.

وأهابت الشركة بالمواطنين قاطني نطاق الوحدات المحلية المشار إليها وكذا الهيئات والمصالح والمستشفيات والمخابز الواقعة في نطاقها ضرورة العمل باتخاذ ما يلزم لتوفير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الانقطاع .