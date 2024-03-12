قطر: إسرائيل وحركة حماس ليستا قريبتين من التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار

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قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، اليوم الثلاثاء، إن إسرائيل وحركة حماس ليستا قريبتين من التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار، إلا أن المحادثات لا تزال مستمرة.

وأضاف الأنصاري في إفادة صحفية في قطر أنه لا يستطيع "تقديم أي إطار زمني. الوضع معقد للغاية على الأرض. لسنا قريبين من التوصل إلى اتفاق".

وتابع الأنصاري "هذا يعني أننا لا نرى الجانبين يتفقان على لغة يمكن أن تحل الخلاف الحالي حول تنفيذ الاتفاق".

وواصل "مستمرّون في العمل على المفاوضات للتوصل إلى اتفاق على أمل أن يكون خلال شهر رمضان".

وتتفاوض قطر ومصر والولايات المتحدة من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار في الحرب المستمرة في قطاع غزة.

وفي نيويورك، انتقد ممثل السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل عرقلة شحنات المساعدات للمحتاجين في قطاع غزة.

وقال بوريل لمجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم الثلاثاء "التجويع يستخدم كسلاح في الحرب".

وبدون ذكر إسرائيل، أكد بوريل أن الأزمة ليست بسبب كارثة طبيعية أو زلزال، وإنما هي من صنع الإنسان.

وذكر أن تقديم المساعدات عن طريق البحر أو الجو هو مجرد بديل للطرق الطبيعية البرية إلا أنه تم إغلاق هذه الطرق بشكل مصطنع .

جاءت تصريحات بوريل خلال اجتماع بشأن التعاون بين الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي في نيويورك.

ويواجه مئات الآلاف من سكان قطاع غزة خطر المجاعة الشديدة بسبب الحرب في القطاع.

ووفقا لبرنامج الأغذية العالمي، فمن غير الممكن فى الغالب إيصال شحنات المساعدات إلى بعض مناطق القطاع، حيث تتم إعاقة حركة المتطوعين كما يتم نهب قوافل المساعدات.