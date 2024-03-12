لندن: أوكرانيا شنت مؤخرا هجوما جويا على منشأة بيريف تانكت لصيانة الطائرات في روسيا

أفاد تقييم استخباراتي صادر عن وزارة الدفاع البريطانية بشأن تطورات الحرب في أوكرانيا، اليوم الثلاثاء، بأن القوات المسلحة الأوكرانية قامت يوم السبت الماضي بشن هجوم جوي بمركبة غير مأهولة، على منشأة "بيريف تانكت" للصيانة في موقع "تاجانروج" بإقليم روستوف في روسيا.

وأشار التقييم الاستخباراتي اليومي المنشور على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، إلى أن موقع "تاجانروج" يتم استخدامه لإنتاج وتحديث وصيانة وإصلاح الطائرات من طراز "إيه-50 يو ماينستاي" المحمولة جوا للإنذار المبكر والتحكم، التابعة للقوات الجوية الروسية.

كما أن الموقع له أهمية استراتيجية أوسع بالنسبة لروسيا، لأنه يخدم أيضا قاذفات القنابل الإستراتيجية بعيدة المدى، وطائرات النقل، وهو مركز اختبار للجيل القادم من الطائرات من طراز "إيه-100" المحمولة جوا للإنذار المبكر والتحكم، بحسب ما ورد في التقييم.

وأضاف التقييم أن الوجود المستمر للدفاع الجوي النشط المتمركز حول الموقع يدل على أهميته.

ومن المحتمل جدا أن يؤدي فقدان الطائرات من طراز "إيه-50 يو" في العمليات الروسية، إلى تدهور الوعي بالأوضاع، بشكل كبير.

وتنشر وزارة الدفاع البريطانية تحديثا يوميا بشأن الحرب في أوكرانيا، منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية في 24 من فبراير عام 2022. وتتهم موسكو لندن بشن حملة تضليل بشأن الحرب.