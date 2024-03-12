نشر مهندس الديكور أحمد فايز، فيديو لمراحل بناء وتنفيذ ديكورات مسلسل الحشاشين، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع الفيسبوك.



وعلق فايز على الفيديو قائلا: "مراحل بناء وتنفيذ ديكورات مسلسل الحشاشين، مدينة أصفهان، قلعة آلموت، قصر حكم الدولة السلجوقية".

تدور أحداث العمل في القرن الحادى عشر، بشمال بلاد فارس، حيث أسس حسن الصباح فرقة من أكثر المخلصين للعقيدة الإسماعيلية وأطلق عليها لقب "الفدائيين".. رجال لا يأبهون بالموت في سبيل تحقيق هدفهم، حيث كان هؤلاء الفدائيون يلقون الرعب في قلوبهم الحكام والأمراء المعادين لهم، وتمكنوا من اغتيال العديد من الشخصيات المهمة جدًا.

العمل من بطولة كريم عبد العزيز، فتحى عبد الوهاب، نيقولا معوض، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، إسلام جمال، محمد رضوان، سامى الشيخ، عمر الشناوى، نور إيهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، بسنت أبو باشا وعدد كبير من الفنانين، وضيوف الشرف، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمى.