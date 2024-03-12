المصري يتعادل مع زد ويتصدر جدول ترتيب الدوري قبل التوقف الدولي

حسم التعادل الإيجابي بنتيجة 2-2 مواجهة المصري البورسعيدي أمام زد، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الثلاثاء، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من المسابقة.

تقدم زد عن طريق عبد الرحمن البانوبي في الدقيقة 21 من عمر المباراة، قبل أن يتعادل محمد الشامي للمصري في الشوط الثاني، وبالتحديد في الدقيقة 54، وفي الدقيقة 80 أعاد شادي حسين التقدم لنادي زد بتوقيعه على الهدف الثاني، ثم تعادل المصري من جديد عن طريق ميدو جابر من ركلة جزاء في الدقيقة 98 من عمر المباراة.

بهذا التعادل رفع المصري البورسعيدي رصيده للنقطة 27، ليتصدر جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بفارق نقطة وحيدة أمام إنبي، قبل فترة التوقف الدولي في مارس الجاري، فيما رفع زد رصيده للنقطة 23، ويبقى في المركز الخامس بجدول الترتيب.