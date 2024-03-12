علماء بإنجلترا يعتقدون أن ذباب الفاكهة يمكن أن يساعد في وقف نمو أورام المخ

يعتقد علماء في "مركز الإمتياز البحثي لأورام المخ" في جامعة بليموث بإنجلترا، أن "ذباب الفاكهة" من شأنه أن يساعدهم في وقف نمو أورام المخ.

وأفادت وكالة أنباء "بي إيه ميديا" البريطانية، اليوم الثلاثاء، بأن الخبراء في جامعة بليموث بإنجلترا، تمكنوا من تحديد وفحص الخلايا خلال المراحل الأولى من نمو أورام المخ، باستخدام "ذباب الفاكهة" كنموذج.

ويساعد العمل الخاص بالخبراء في "مركز الإمتياز البحثي لأورام المخ"، على تعزيز فهم الأورام الدبقية، التي تشمل أنواعا عالية الدرجة، مثل "الورم الأرومي الدبقي".

ويتسم "الورم الأرومي الدبقي" بأنه ذي معدل بقاء ضعيف، وأنه ينمو سريعا ويغزو الأنسجة السليمة ويدمرها. ومن الممكن أن يحدث ذلك للمرء في أي سن، ولكنه في كثير من الأحيان يميل إلى الحدوث بين كبار السن.

وتشمل أعراض الاصابة بهذا النوع من الاورام، الصداع الذي تستمر حدته في الازدياد، والغثيان، والقيء، وتشوش الرؤية أو ازدواجها، بالاضافة إلى التعرض لنوبات.

ومن جانبها، تقول الدكتورة كلوديا باروس، التي تقود فريق أجرى البحث الجديد الذي نُشر في مجلة "إي إم بي أو ريبورتس"، إن فريقها اكتشف عمليات "الاستعداد" التي من الممكن أن تكون حيوية لمساعدة الأورام على التشكل والنمو.

وأوضحت أن "البحث يساهم في فهم كيفية تشكل أورام المخ، كما أنه فتح آفاقا للبحث عن أهداف دوائية محتملة جديدة، من أجل التوصل لعلاجات جديدة للمرضى المصابين بالأورام الدبقية.