حسم العين الإماراتي تأهله إلى الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا بعد الفوز بركلات الترجيح بنتيجة 3-1 أمام النصر السعودي.

وانتهى الوقت الأصلي والإضافي من هذه المباراة بفوز النصر بنتيجة 4-3 لتتجه المباراة إلى ركلات الترجيح حيث انتهت مباراة الذهاب لصالح العين بهدف دون رد.

والتقى النصر السعودي مساء اليوم الإثنين، مع العين الإماراتي، في اللقاء الذي أقيم على ملعب الأول بارك، ضمن مباريات إياب دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال آسيا.

وبادر سفيان رحيمي بالتسجيل عند الدقيقة 28 قبل أن يضيف أسد الأطلس الهدف الثاني للضيوف في الدقيقة 45، وقبل نهاية الشوط الأول سجل عبد الرحمن غريب الهدف الأول للنصر في الدقيقة 45+5، وفي الشوط الثاني، سجل خالد عيسى حارس العين، الهدف الثاني للنصر بالخطأ في مرماه، قبل أن يحرز أليكس تيليس الهدف الثالث في الدقيقة 72.

وفي الشوط الإضافي الأول وتحديدًا عند الدقيقة 103 أحرز سلطان الشامسي الهدف الثالث للفريق الإماراتي، قبل أن يسجل كريستيانو رونالدو الهدف الرابع للنصر ويحيي الأمل من جديد لكن ركلات الترجيح خذلته.

وبهذه النتيجة، يضرب العين موعدًا مع المتأهل من فريق الهلال والاتحاد في إياب ربع النهائي في اللقاء الذي سيقام بينهما مساء الغد الثلاثاء، علما بأن مباراة الذهاب بينهما انتهت بفوز زعيم آسيا بنتيجة 2-0.