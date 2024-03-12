المانيا: نشوب حريق في مركز لإقامة اللاجئين ببرلين ولا إصابات

ذكرت إدارة الإطفاء في العاصمة الألمانية برلين أن حريقا نشب اليوم الثلاثاء، في مركز كبير لإقامة اللاجئين في المدينة دمر خيمة مؤقتة، لكنه لم يسفر عن أي إصابات.

ودمر الحريق خيمة تبلغ مساحتها حوالي ألف متر مربع في مركز اللاجئين، الذي يقع على أرض مطار تيجل الذي خرج من الخدمة في العاصمة الألمانية.

وقال متحدث باسم إدارة الإطفاء أن الخيمة الكبيرة كانت تأوي 380 شخصا، لكن جميعهم تمكنوا من المغادرة في الوقت المناسب.

وأضاف المتحدث أن الحريق لم يمتد إلى الخيام الأخرى بمركز إقامة اللاجئين، وأن الوضع "يمكن السيطرة عليه".

ويمكن رؤية سحابة دخانية كثيفة فوق موقع المطار السابق فيما كافح عشرات من رجال الإطفاء لإخماد الحريق.