الدولار يواصل التراجع أمام الجنيه بما يصل لـ 35 قرشا فى البنوك المحلية بنهاية التعاملات

واصلت أسعار الدولار التراجع فى البنوك المحلية بما يترواح بين 12 و35 قرشا بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، حيث تراجع الدولار فى البنك المركزى المصري 24 قرشا ليسجل 48.73 جنيه للشراء، و48.83 جنيه للبيع.



كما هبط سعر العملة في بنك مصر بنحو 26 قرشا ليسجل 48.77 جنيه للشراء، و48.87 جنيه للبيع، مقارنة بـ49.03 جنيه للشراء، و49.13 جنيه للبيع فى نهاية تعاملات أمس.



وتراجع سعر الدولار أمام الجنيه في البنك الأهلي 30 قرشا ليسجل 48.75 جنيه للشراء و48.85 جنيه للبيع، مقابل 49.05 جنيه للشراء و49.15 جنيه للبيع فى نهاية تعاملات أمس.



وانخفضت العملة الأمريكية أيضا في البنك التجاري الدولي، والاستثمار العربي، وبنك اسكندرية بنحو 30 قرشا ليسجل 48.75 جنيه للشراء، و48.85 جنيه للبيع، مقابل 49.05 جنيه للشراء و49.15 جنيه للبيع.



وهبط الدولار فى المصرف المتحد بنحو 35 قرشا ليسجل 48.70 جنيه للشراء، و48.80 جنيه للبيع، مقابل 49.05 جنيه للشراء، و49.15 جنيه للبيع.



وتراجع فى بنك قناة السويس، وبنك البركة، وبنك كريدى أجريكول بنحو 30 قرشا ليسجل 48.70 جنيه للشراء، و48.80 جنيه للبيع، مقابل 49 جنيها للشراء، و49.10 جنيه للبيع.



فيما انخفضت العملة الخضراء في مصرف أبو ظبي الأسلامي 12 قرشا لتسجل 49.13 جنيه للشراء، و49.23 جنيه للشراء، مقابل 49.25 جنيها للشراء و49.35 جنيه للشراء.



وفقد الجنيه أمام الدولار نحو 64% من قيمته خلال تعاملات الأربعاء الماضي، بعد ما أعلن البنك المركزي حزمة من الإجراءات على رأسها تحرير سعر الصرف ورفع أسعار الفائدة بنسبة 6% على الإيداع والإقراض.



ويعتبر توحيد سعر الصرف إجراءً بالغ الأهمية، حيث يساهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي.