ما حكم سماع الموسيقى في نهار رمضان؟ المفتي يجيب

رد الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، على تساؤل ورده حول حكم سماع الموسيقى في نهار شهر رمضان‎.‎

وقال خلال مقابلة تلفزيونية لبرنامج «اسأل المفتي» المذاع عبر شاشة «صدى البلد» مساء الإثنين، إن رمضان هو ‏شهر العبادة، مشددا على ضرورة التخلص من كل ما يشغل الإنسان عن العبادة‎.‎

ونصح المفتي بضرورة استغلال كل فرصة ودقيقة في رمضان، سواء في العمل الجاد أو في العبادة، موضحا أن ‏العمل الجاد المكلف به الإنسان من صاحب العمل هو عبادة، ويجب على المسلم إتقانه واجتهاده فيه‎.‎

وذكر أنه في حالة الفراغ، فيجب على الإنسان أن يشغل نفسه بقراءة القرآن الكريم، مؤكدا أن شهر القرآن لا ينبغي ‏للإنسان أن يهجره فيه‎.‎

ولفت إلى أن قراءة القرآن الكريم واجبة في رمضان، ويجب على المسلم تلاوته آناء الليل‎ ‎وأطراف النهار‎.‎

ووصف الليل بـ«سمير الصالحين»، داعيا إلى التقرب من الله بالطاعات في الليل بالصلاة والدعاء وقراءة ‏القرآن‎.‎

ونصح المفتي بترك كل ما يلهي عن العبادة - حتى لو كان مباحًا- وذلك لأن رمضان هو شهر التفرغ لطاعة الله‎.‎