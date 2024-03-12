ما حكم سماع الموسيقى في نهار رمضان؟ المفتي يجيب

رد الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، على تساؤل ورده حول حكم سماع الموسيقى في نهار شهر رمضان.
وقال خلال مقابلة تلفزيونية لبرنامج «اسأل المفتي» المذاع عبر شاشة «صدى البلد» مساء الإثنين، إن رمضان هو شهر العبادة، مشددا على ضرورة التخلص من كل ما يشغل الإنسان عن العبادة.
ونصح المفتي بضرورة استغلال كل فرصة ودقيقة في رمضان، سواء في العمل الجاد أو في العبادة، موضحا أن العمل الجاد المكلف به الإنسان من صاحب العمل هو عبادة، ويجب على المسلم إتقانه واجتهاده فيه.
وذكر أنه في حالة الفراغ، فيجب على الإنسان أن يشغل نفسه بقراءة القرآن الكريم، مؤكدا أن شهر القرآن لا ينبغي للإنسان أن يهجره فيه.
ولفت إلى أن قراءة القرآن الكريم واجبة في رمضان، ويجب على المسلم تلاوته آناء الليل وأطراف النهار.
ووصف الليل بـ«سمير الصالحين»، داعيا إلى التقرب من الله بالطاعات في الليل بالصلاة والدعاء وقراءة القرآن.
ونصح المفتي بترك كل ما يلهي عن العبادة - حتى لو كان مباحًا- وذلك لأن رمضان هو شهر التفرغ لطاعة الله.