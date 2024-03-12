بن غفير يدعو وزير الدفاع الإسرائيلي لبدء الحرب على لبنان فورا

دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، لبدء الحرب على لبنان فورا، بعد إعلان حزب الله إطلاق أكثر من 100 صاروخ على البلاد.



وكتب في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، مساء الثلاثاء: «جالانت الجيش هو مسؤوليتك، ماذا تنتظر؟ أكثر من 100 صاروخ و100 إطلاق على إسرائيل وأنتم تجلسون هادئين؟ لنبدأ بالرد والهجوم والحرب الآن».



وقال حزب الله اللبناني اليوم الثلاثاء، إنه أطلق أكثر من 100 صاروخ كاتيوشا على عدة مواقع عسكرية إسرائيلية؛ ردا على القصف الإسرائيلي لمنطقة البقاع ليلة الثلاثاء.



وأوضح في بيان، أن «عناصره قصفت مقر قيادة الدفاع‏ الجوي والصاروخي في ثكنة كيلع والقاعدة الصاروخية والمدفعية في يوآف ‏ومرابض المدفعية المنتشرة في محيطها، بأكثر من 100 صاروخ كاتيوشا».



وأشار إلى أن إطلاق الصواريخ جاء «دعما للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وردا على ‌‏الاعتداءات الإسرائيلية على أهل لبنان وقراها ومدنها».



وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن نحو 100 قذيفة أطلقت من لبنان على إسرائيل، يوم الثلاثاء ثاني أيام شهر رمضان، بمعظم أرجاء المنطقة.



وكان شخص واحد على الأقل قتل وأصيب آخرون، عندما شنت إسرائيل غارات قرب مدينة بعلبك شرقي لبنان، أمس الإثنين، حسبما أفادت وسائل إعلام ومصادر رسمية.



وأكد محافظ بعلبك لـ«رويترز»، أن مدنيا واحدا على الأقل قتل وأصيب آخرون بعد الضربات.



وقالت الوكالة الوطنية للإعلام، الرسمية في لبنان، إن «الطيران الإسرائيلي نفذ مساء الإثنين غارة استهدفت مبنى سكنيا في بلدة أنصار البقاعية، جنوبي مدينة بعلبك».



وأضافت الوكالة: «شوهدت النيران وأعمدة الدخان تتصاعد من المكان المستهدف».