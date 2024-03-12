أفادت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، اليوم الثلاثاء، بأن الجامعة العبرية في القدس المحتلة علقت عمل البروفيسور نادرة شلهوب كيفوركيان، وذلك على خلفية مواقفها السياسية المناهضة للحرب على غزة، مشيرة إلى أن نادرة التي تعمل محاضرة في قسم العلوم الاجتماعية اتهمت إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة.

وكانت نادرة قد وقعت في نوفمبر الماضي على عريضة ضمن أكثر من 100 محاضر وأكاديمي من جامعات حول العالم، تدعو لوقف العدوان على غزة.

وخلال التقرير التالي، نستعرض مزيدا من التفاصيل حول الأكاديمية الفلسطينية نادرة شلهوب.

* ابنة حيفا

ولدت نادرة في مدينة حيفا عام 1960، لأبوين فلسطينيين ذاقا ويلات نكبة 1948، فوالدها هو المحامي الراحل جميل شلهوب كيفوركيان، الذي أصيب في قدمه خلال محاولته الرجوع متسللاً إلى حيفا، وهو ابن الـ 17 عاماً عام 1948. أما والدتها فقد اضطرت خلال النكبة إلى ركوب سفينة برفقة أولادها الثلاثة (أخوة نادرة غير الأشقاء)، قبل أن تتزوج من والدها ، لكي تحمي نفسها وأولادها من الموت المحتم، وفقا لموقع مؤسسة الدراسات الفلسطينية.

وكان لنشأتها وطفولتها تأثيرا كبيرا في بلورة مسارها المستقبلي، حيث تروي نادرة كيف كان الإسرائيليين ينعتوهم كعرب 48 (فلسطينيو الداخل) بأفظع السباب ويقذفونهم بالحجارة في طريق العودة من المدرسة دون التعرض لأي عقاب.

والتحقت نادرة بجامعة حيفا حيث درست العلوم السياسية والفلسفة وحصلت على البكالوريوس في 1980، ثم حصلت على درجة الماجستير في علم الجريمة من الجامعة العبرية في القدس المحتلة عام 1989، كما حصلت على درجة الدكتوراه في القانون من معهد علم الجريمة في كلية الحقوق بالجامعة ذاتها عام 1994.

وتقيم نادرة في الحي الأرمني داخل البلدة القديمة بالقدس المحتلة.

* أكاديمية في جامعة بريطانية

تعمل البروفيسور نادرة شلهوب كأستاذة في قسم العلوم الاجتماعية بالجامعة العبرية كما أنها أستاذ كرسي في القانون العالمي في جامعة كوين ماري في لندن. وتتمحور أبحاثها في مجال علم النفس الاجتماعي، والقانون والمجتمع.

وتُعتبر إحدى الباحثات الرائدات على المستوى الدولي في دراسة الحياة اليومية للفلسطينيين تحت الاحتلال، ومنظومة الاستعمار الاستيطاني.

* صدامات متكررة مع الاحتلال

وفي عام 2019، ألقت محاضرة في جامعة كولومبيا بمدينة نيويورك بشأن حياة الفلسطيني اليومية، لا سيما الأطفال تحت الاحتلال، عرضت خلالها نتائج أبحاثها بشأن الموضوع، مشيرة إلى القمع الذي يتعرضوا له من جانب ماكينة الاحتلال الإسرائيلية العسكرية والأمنية والاستعمارية-المدنية، مشددة على دورها الأكاديمي في نقل الحقيقة، ودورها الإنساني في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي من خلال المعرفة الجادة.

وفي أعقاب ذلك، تعرضت لحملة تحريض شعواء، شارك فيها سياسيون إسرائيليون ووسائل إعلام إسرائيلية طالبوا بإقالتها من الجامعة، ومحاكمتها.

* إنتاجها الفكري والبحثي

وأصدرت شلهوب كتب عدة منها كتاب بعنوان: "العسكرة والعنف ضدّ النساء في مناطق الصراع في الشرق الأوسط: دراسة الحالة الفلسطينيّة".

كما صدر لها في عام 2015 من منشورات جامعة كامبريدج، كتاب بعنوان: "ثيولوجيا الأمن، الرقابة وسياسات الخوف"؛ وأصدرت في سبتمبر 2019 كتاب بعنوان: "الطفولة المحتجزة وسياسة نزع الطفولة".