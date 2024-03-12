 قادة أيرلندا الشمالية يتوجهون إلى أمريكا في أول زيارة دولية - بوابة الشروق
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قادة أيرلندا الشمالية يتوجهون إلى أمريكا في أول زيارة دولية

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 12 مارس 2024 - 11:40 م | آخر تحديث: الثلاثاء 12 مارس 2024 - 11:40 م

يتوجه قادة أيرلندا الشمالية إلى الولايات المتحدة في أول زيارة دولية منذ توليهم المناصب في وقت سابق من العام الجاري.

وستسافر الوزيرة الأولى ميشيل أونيل ونائبتها الأولى إيما ليتل- بينجلي إلى العاصمة واشنطن حيث ستلتقيان بالرئيس جو بايدن، حسبما أفادت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا" اليوم الثلاثاء.

كما ستشاركان في سلسلة من الفعاليات الخاصة بيوم القديس باتريك، التي تركز على عرض اقتصاد أيرلندا الشمالية وتطوير العلاقات الرئيسية والشبكات في أنحاء الولايات المتحدة.

وسوف يتوجه أيضا وزير الدولة كريس هيتون- هاريس ووزير الاقتصاد كونور ميرفي إلى الولايات المتحدة الأسبوع الجاري.

يشار إلى أن رئيس الحكومة الأيرلندية ليو فارادكار متواجد في الولايات المتحدة.


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