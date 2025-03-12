فرنسا تستعد للتحقيق في تداعيات تيك توك على الصحة العقلية للقاصرين

تستعد الجمعية الوطنية في فرنسا، للتصويت اليوم الأربعاء أو غدا الخميس، على مقترح تكوين لجنة للتحقيق في الآثار النفسية لتطبيق "تيك توك" الصيني على الصحة العقلية للقاصرين.

ويريد التحقيق معرفة ما إذا كان التطبيق يدفع فعلا القاصرين إلى الانتحار أو إيذاء النفس، وفق ما نقلت وسائل إعلام فرنسية.

وستتولى اللجنة، بشكل خاص دراسة تداعيات التطبيق على الأفكار والسلوكيات الانتحارية.

ويبدأ النواب في جلسة عامة اليوم، مناقشة المقترح قبل التصويت عليه في وقت لاحق، وفق ما جاء في الموقع الرسمي للجمعية الوطنية.

وقالت النائبة والعضو في كتلة "معا من أجل الجمهورية" لوري ميلر، إنه يتعين دراسة خوارزميات "تيك توك" التي تميل الى حبس مستخدميها في "فقاعات تصفية" وفحص التداعيات النفسية للأطفال والمراهقين المتواجدين بكثافة على التطبيق.

ويستخدم على الأقل طفل واحد من بين طفلين في عمر ما بين 11 و12 عاما "تيك توك" في فرنسا، بينما يحظر التطبيق نظريا تسجيل القاصرين الذين تقل أعمارهم عن 13 عاما.

وستتولى لجنة التحقيق اقتراح تدابير ملموسة لحماية الأطفال والمراهقين فيما يرتبط بالخصوص بتنظيم المحتوى والأمن الرقمي واقتراح تعديلات عملية للمنصة.