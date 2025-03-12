إيران: المفاوضات مع أمريكا لن تنجح

صرح المرشد الإيراني علي خامنئي، بأن المفاوضات مع الإدارة الأمريكية الحالية "لن تنجح ولن تؤدي إلى رفع العقوبات".

وجاء ذلك في لقاء مع مجموعات طلابية بالعاصمة طهران، اليوم الأربعاء.

وأوضح خامنئي، أن دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتفاوض مع طهران، ليست سوى خداعا، وهي من أجل القول "إن إيران ليست مستعدة للمفاوضات".

وأضاف أن المفاوضات مع الإدارة الأمريكية الحالية لن تؤدي إلى رفع العقوبات، بل ستزيدها تعقيدًا، وفقاً لوكالة الأناضول للأنباء.

وفيما يتعلق بتهديدات ترامب بالهجوم العسكري، قال خامنئي: "إنه يهدد بالهجوم العسكري. هذا غير منطقي لأن الحرب لا يمكن أن تكون من جانب واحد".

وفي مقابلة أجراها مع وكالة الصحافة الفرنسية في جدة، الجمعة، على هامش مشاركته في اجتماع منظمة التعاون الإسلامي، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي: "طالما استمرت سياسة الضغوط القصوى والتهديدات الأمريكية، فلن ندخل في مفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة".

وفي وقت سابق، سلّم المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات أنور قرقاش، خامنئي، رسالة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية، أن قرقاش سلم عراقجي، رسالة خطية من ترامب لتوصيلها إلى خامنئي.

وفي مقابلة مع شبكة "فوكس بيزنس"، كشف ترامب، أنه أرسل رسالة إلى خامنئي، قائلا: "كتبت لهم رسالة قلت فيها، آمل أن تتفاوضوا لأن دخولنا عسكريا سيكون شيئا مروعا".