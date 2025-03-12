أشرف عبد الباقي يعلن انتهاء تصوير قلبي ومفتاحه

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن الفنان أشرف عبد الباقي، عن انتهاء تصوير مسلسل "قلبي ومفتاحه".

وكتب "عبد الباقي"، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "أحلى فركش لأحلى مسلسل.. قلبي ومفتاحه"، وحرص على توجيه الشكر لكل العاملين في المسلسل ولشركة الإنتاج ميديا هب.

وأرفق المنشور بفيديو قصير يظهر احتفال فريق العمل بانتهاء التصوير، وقاموا بتقطيع قالب جاتوه مرسوم عليه بوستر المسلسل.

المسلسل شارك في بطولته أشرف عبد الباقي، ومي عز الدين، وآسر ياسين ودياب ومن إخراج تامر محسن، ودارت قصته في ١٥ حلقة حول سيدة مطلقة تبحث عن محلل.