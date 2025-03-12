الأسواق الأمريكية تواصل التراجع على وقع تهديدات ترامب بفرض رسوم جديدة

واصلت الأسواق الأمريكية هبوطها يوم الثلاثاء بعد أن هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية إضافية.

وتراجع مؤشر داو جونز القيادي بنسبة 14ر1% ليصل إلى 48ر41433 نقطة، وسط مخاوف اقتصادية متزايدة تهيمن على أسواق المال.

وأثار ترمب قلق المستثمرين بإعلانه زيادة الرسوم الجمركية على جميع واردات الصلب والألمنيوم من كندا، من 25% إلى 50%، قبل أن يتراجع عن القرار لاحقا في نفس اليوم.

وبالرغم من موافقة أوكرانيا على وقف إطلاق النار مع روسيا، لم يمنح ذلك الأسواق سوى دعم مؤقت.

أما مؤشر ستاندرد آند بورز 500، فتراجع بنسبة 76ر0% ليصل إلى 07ر5572 نقطة، في حين هبط مؤشر ناسداك 100، الذي تهيمن عليه أسهم التكنولوجيا، بنسبة 28ر0% مسجلا 96ر19376 نقطة، بعد أن تراجع في اليوم السابق بنسبة 8ر3%، في أكبر انخفاض له منذ عام 2022.