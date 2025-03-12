 بريطانيا تطرد دبلوماسيا وزوجة دبلوماسي آخر بسفارة روسيا - بوابة الشروق
الأربعاء 12 مارس 2025 8:13 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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بريطانيا تطرد دبلوماسيا وزوجة دبلوماسي آخر بسفارة روسيا

علم بريطانيا
علم بريطانيا
د ب أ
نشر في: الأربعاء 12 مارس 2025 - 7:53 م | آخر تحديث: الأربعاء 12 مارس 2025 - 7:53 م

طردت بريطانيا دبلوماسيا روسيا وزوجة دبلوماسي آخر، اليوم الأربعاء، فى رد مماثل على طرد روسيا دبلوماسيين بالسفارة البريطانية في موسكو في وقت سابق من الأسبوع الجاري.

وقالت وزارة الخارجية البريطانية في بيان اليوم إنها استدعت السفير الروسي لدى المملكة المتحدة أندريه كيلين عقب "حملة استفزاز منسقة ومتزايدة العدوانية ضد الدبلوماسيين البريطانيين".

وذكرت الوزارة أنه تم إبلاغ كيلين أن المملكة المتحدة "لن تتحمل ترهيب أفراد طاقم السفارة البريطانية وأسرهم". ونتيجة لذلك، "تتخذ (وزارة الخارجية) خطوة فورية متبادلة، بإلغاء اعتماد دبلوماسي روسي وزوجة دبلوماسي آخر".

 


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