ترامب: وفد أمريكي في طريقه إلى موسكو بعد محادثات ناجحة لوقف إطلاق النار مع أوكرانيا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، إن وفدا أمريكيا في طريقه إلى موسكو، بعد المحادثات الناجحة مع أوكرانيا حول إمكانية وقف إطلاق النار.

وتابع ترامب خلال استقبال رئيس وزراء أيرلندا ميشيل مارتن في البيت الأبيض: "لدينا وفد يتجه الآن إلى روسيا".

وأوضح ترامب أن المحادثات مع كييف "حققت نجاحا كبير" وأن "الأمر متروك لروسيا الآن".

وكان الرئيس الأمريكي قد صرح في وقت سابق بأنه يرغب في إجراء مكالمة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قريبا، وربما هذا الأسبوع.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن مثل هذه المحادثة ليست مستبعدة ويمكن تنظيمها في وقت قصير.

لكن لا يزال هناك غموض بشأن المكان والوقت المحددين للاجتماع الشخصي المخطط بين رئيسي الدولتين.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأربعاء، إن قبول اقتراح وقف إطلاق النار يجب أن يظهر أن أوكرانيا على استعداد للعمل من أجل السلام.

وأضاف في مؤتمر صحفي في كييف: "أعتقد أنه كان علينا اليوم أن نظهر للعالم أجمع استعدادنا".





