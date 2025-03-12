محافظ كفر الشيخ يتابع أعمال تكريك وتطهير الترع والمجاري المائية بالحامول

تابع اللواء علاء عبدالمعطي، محافظ كفر الشيخ، جهود الموارد المائية والري في أعمال التكريك والتطهير بعدد من الترع بمركز الحامول، وذلك حفاظًا على البيئة وصحة المواطنين، تحت إشراف المهندس مجدي عبدالله، وكيل وزارة الموارد المائية والري.

أكد محافظ كفر الشيخ أهمية هذه الأعمال في تحسين كفاءة الري وتحقيق الاستفادة القصوى من المياه وإزالة الحشائش، مكلفًا جميع الأجهزة المعنية بمتابعة أعمال التطهير بالترع والمجاري المائية على مستوى مراكز ومدن المحافظة، وسرعة تنفيذ الأعمال وفقًا للجدول الزمني المحدد، مع مراعاة عدم التأثير على وصول المياه للأراضي خلال فترة التطهير ورفع ناتج التطهير من الطرق والجسور لتسهيل حركة سير المواطنين.