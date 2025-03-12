استشهاد فلسطينيين متأثرين بإصابتهما برصاص الاحتلال جنوب غزة

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استشهد، شابان متأثران بإصابتهما، صباح يوم الأربعاء، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي جنوب قطاع غزة.

وأفاد مراسل وكالة «صفا» باستشهاد حمدان عماد قشطة متأثرًا بجروح خطيرة، أصيب بها برصاص قوات الاحتلال في مدينة رفح.

وذكر أن شابًا استشهد متأثرًا بإصابته في الرأس برصاص قوات الاحتلال في بلدة خزاعة شرقي مدينة خان يونس قبل أيام.

وأشار إلى تواصل إطلاق النار بشكل مكثف من الدبابات الإسرائيلية صوب المناطق الشرقية لمدينة خان يونس.

وأوضح أن آليات الاحتلال أطلقت نار مكثف في محيط معبر رفح البري من الجانب الفلسطيني.

وتواصل قوات الاحتلال خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار الساري في قطاع غزة منذ 19 يناير الماضي.

وأكد رئيس المكتب الإعلامي سلامة معروف أن الاحتلال خلال الأيام العشر الماضية رفع وتيرة جرائمه بحق الشعب الفلسطيني مواصلًا خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار، وأحدثها أمس، بارتقاء 5 شهداء بالقرب من دوار الكويت بينهم شقيقين قصفتهم طائرات الاحتلال المسيرة.

وارتفع عدد الشهداء الذين ارتقوا منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار إلى 137 شهيدًا، منهم حوالي 52 شهيدًا في مدينة رفح.