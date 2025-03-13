وزير البترول يبحث مع شركة شيفرون أعمال الاستكشاف بمنطقة امتياز شمال الضبعة البحرية بغرب البحر المتوسط

عقد كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، لقاء مع بكلاي نيف رئيس شركة شيفرون العالمية للاستكشاف والإنتاج، وذلك على هامش المشاركة في أسبوع سيراويك 2025 العالمي للطاقة المقام بمدينة هيوستن بولاية تكساس الأمريكية بحسب بيان اليوم.

وخلال اللقاء، استعرض الجانبان الفرص الاستثمارية الواعدة في قطاع البترول والغاز المصري وأنشطة الشركة في مصر وآخرها أعمال الاستكشاف بمنطقة امتياز شمال الضبعة البحرية بغرب البحر المتوسط، وأكد المهندس كريم بدوي على أهمية الإسراع بتنفيذ برامج الحفر والاستكشاف في مناطق الامتياز التي تعمل بها شيفرون في البحر المتوسط والبحر الأحمر، وتنمية الاكتشاف بمنطقة نرجس البحرية ووضعه على خريطة الإنتاج في أقرب فرصة ممكنة، بما يعزز إنتاج مصر من الغاز الطبيعي ويدعم خططها لتعزيز الإنتاج المحلي.

ومن جهته، أعرب كلاي نيف عن تقديره العميق لجهود وزارة البترول والثروة المعدنية في توفير مناخ إيجابي للاستثمار وما لمسته الشركة من تعاون فيما يخص تنمية حقول غاز شرق المتوسط، وهو ما تكلل بتوقيع مذكرة تفاهم بين وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية وشركة شيفرون لتنمية حقل أفروديت القبرصي في افتتاحية معرض ومؤتمر إيجبس، كما أكد على التزام الشركة بتوسيع نطاق استثماراتها في مصر والعمل على وضع حقل نرجس على الإنتاج في أقرب فرصة ممكنة، مشيدًا بالإصلاحات المتعددة التي تجريها مصر في قطاع الطاقة.