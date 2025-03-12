 تحرير 55 مخالفة للمخابز بسبب التلاعب في الأوزان بالبحيرة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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تحرير 55 مخالفة للمخابز بسبب التلاعب في الأوزان بالبحيرة

خميس البرعي
نشر في: الأربعاء 12 مارس 2025 - 10:55 ص | آخر تحديث: الأربعاء 12 مارس 2025 - 10:55 ص

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، بالتعاون مع مديرية التموين، وتحت إشراف محمد هدية، وكيل وزارة التموين بالمحافظة، حملة اليوم استهدفت مصانع ومحال بيع السلع الأساسية والتموينية لضبط الأسواق.

وتلقى اللواء محمود هويدي، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من ياسر المهندس، مدير إدارة الرقابة التموينية، بخصوص شن الحملة لضبط الأسواق والتلاعب في الأوزان.

وأسفرت الحملة عن تحرير 55 مخالفة للمخابز في مدن ومراكز المحافظة، حيث تم ضبط مخالفات تشمل إنتاج خبز ناقص الوزن، إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، عدم الإعلان عن مواعيد العمل ووزن وسعر الرغيف بشهر رمضان، وعدم نظافة أدوات العجين بالمخابز.

وتستمر الحملات ضد المخالفين لضمان التزامهم بالقوانين والتصدي للتلاعب بالأوزان.


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