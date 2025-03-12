نجم الزمالك السابق يسخر من غياب الأهلي عن القمة

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أطلق باسم مرسي مهاجم نادي الزمالك السابق تعليقا ساخرا بشأن غياب الأهلي عن مباراة القمة التي كان من المقرر إقامتها مساء الثلاثاء.

وغاب الأهلي عن مباراة القمة حيث لم يحضر الفريق بينما حضر لاعبو الزمالك، ليطلق الحكم محمود بسيوني صافرة النهاية بعد المُهلة القانونية لحضور المنافس.

وقال باسم مرسي في فيديو قام بنشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي: "كنت أحاول مشاهدة مباراة الزمالك والأهلي لكنني وصلت متأخرا".

وتابع ضاحكا: "فوجئت بأن المباراة انتهت مبكراً لكنني كنت أريد أن أعرف من هو رجل المباراة!".

وكان الزمالك قد أصدر بيانا أكد فيه تمكسه باحتساب نقاط المباراة لصالحه بسبب غياب المنافس.