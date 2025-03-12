الجيش الباكستاني: انتهاء عملية تحرير رهائن القطار بإقليم بلوشستان

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أعلن الجيش الباكستاني، الأربعاء، انتهاء عملية تحرير رهائن قطار يقل 450 شخصا في إقليم بلوشستان جنوب غربي البلاد.

وأفادت قناة جيو نيوز التلفزيونية، بأن إدارة العلاقات العامة بالجيش الباكستاني أصدرت بيانا بشأن الهجوم على القطار.

وجاء في البيان أن عملية احتجاز الركاب انتهت، وأن 21 راكبا فقدوا حياتهم قبل بدء عملية الجيش، وفق حصيلة أولية.

وأضاف البيان أن جميع المهاجمين تم تحييدهم.

والثلاثاء، أكد 3 مسئولين أمنيين باكستانيين في حديث لوكالة "أسوشيتد برس"، شريطة عدم الكشف عن هوياتهم، أن "جيش تحرير بلوشستان" يقف وراء الهجوم الذي وقع أمس.

وأوضح المسؤولون أن "جيش تحرير بلوشستان" نصب كمينا للقطار داخل نفق، و"استخدم النساء والأطفال دروعا بشرية".

وتزايدت الهجمات والصراعات في باكستان خلال السنوات الأخيرة، وخاصة بإقليمي خيبر بختونخوا وبلوشستان على الحدود مع أفغانستان.

ويبرز اسم "جيش تحرير بلوشستان" في الهجمات التي يشهدها إقليم بلوشستان، حيث ينادي التنظيم باستقلال الإقليم عن باكستان وتولي قومية البلوش إدارته.