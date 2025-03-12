رئيس الطائفة الإنجيلية يشارك في إفطار المحبة بكنيسة مدينة نصر بحضور قيادات ورموز المجتمع المصري

أندريه زكي: نشكر الله دائمًا على وحدة الشعب المصري العظيم.. ومصر ستظل دائما نموذجا للمحبة والأمان

شارك الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، في إفطار المحبة الذي نظمته كنيسة مدينة نصر الإنجيلية، تحت رعاية الدكتور القس عزت شاكر، رئيس سنودس النيل الإنجيلي وراعي الكنيسة، وذلك بحضور نخبة من القيادات الدينية والسياسية والتنفيذية والإعلامية، إلى جانب عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

وخلال كلمته، عبّر الدكتور القس أندريه زكي عن سعادته بهذا اللقاء الذي يُجسّد روح المحبة الحقيقية بين أبناء الوطن، قائلاً: "نشكر الله دائمًا على وحدة الشعب المصري العظيم، لقاؤنا اليوم على مائدة الإفطار، هو شهادة حية على قوة النسيج الوطني الذي يجمعنا، مصر ستظل دائمًا نموذجًا للمحبة والأمان".

من جهته، رحّب الدكتور القس عزت شاكر بالحضور، مُعبرًا عن امتنانه لمشاركة هذه النخبة الوطنية في الإفطار، قائلاً: "نلتقي اليوم على مائدة تجمعنا بالمحبة، مجددين العهد كل عام على أن نكون دائمًا يدًا واحدة، نعمل معًا من أجل وطننا".