ألبانيا تحظر الوصول إلى منصة الفيديو تيك توك لمدة عام

ذكرت وسائل إعلام ألبانية، أن ألبانيا ستحظر الوصول إلى منصة الفيديو تيك توك لمدة عام، اعتبارا من غد الخميس، وذلك نقلا عن هيئة الاتصالات الإلكترونية والبريدية.

وأعلن رئيس الوزراء إيدي راما، حظر تيك توك في ديسمبر، على الرغم من أنه لم يحدد في ذلك الوقت متى سيدخل حيز التنفيذ.

ومنصة تيك توك مملوكة لشركة بايت دانس الصينية.

وأوضح راما، أن الحظر استند إلى تأكيد أن محتوى تيك توك يشكل خطرا على الأطفال والشباب.

وجرت مناقشات بشأن التأثيرات الضارة المحتملة لتطبيق تيك توك، في ألبانيا بعد مقتل تلميذ"14 عاما" في حادث طعن في نهاية العام الماضي.

وكانت المجموعتان من الشباب المعنيين قد انخرطتا في عداوة مع بعضهما البعض على تطبيق تيك توك ورتبتا قتالا تحول إلى قتال مميت في نهاية المطاف.

وذكرت تقارير إعلامية اليوم الأربعاء أن هيئة الاتصالات الالكترونية والبريدية أصدرت تعليمات إلى جميع مزودي خدمة الانترنت في ألبانيا، عبر البريد الإلكتروني لحظر الوصول إلى تيك توك، بحلول غد الخميس وتقديم وثائق مكتوبة عن أفعالها إلى الهيئة.