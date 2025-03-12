أكدت أسرة طفلة العاشر من رمضان، التي تعرضت للاعتداء داخل حمام بسوق "ابني بيتك" في نهار رمضان، أن عددًا كبيرًا من المحامين المتطوعين تقدموا لحضور جلسات المرافعة مع الطفلة.

وأوضح أحد أفراد الأسرة، في تصريح خاص لـ"الشروق"، أن عدد المحامين المتطوعين حتى الآن وصل إلى 14 محاميًا، من بينهم المستشار عادل عفيفي، نقيب محامي الشرقية، الذي انضم أمس الثلاثاء إلى الفريق.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية قد تلقت إخطارًا يفيد بورود بلاغ بتمكن الأهالي من الإمساك بشاب في منتصف العقد الثالث من العمر، لاتهامه بالاعتداء على طفلة تبلغ من العمر 8 سنوات داخل حمام بمنطقة السوق بناحية "ابني بيتك" بالحي العاشر بمدينة العاشر من رمضان.

وتبين من المعلومات الأولية صحة الواقعة، حيث تحفظت الأجهزة الأمنية على المتهم، وتم تحرير المحضر رقم 1365 لسنة 2025 جنح ثان العاشر من رمضان، وبالعرض على النيابة العامة، قررت إحالة المتهم محبوسًا للمحاكمة الجنائية.