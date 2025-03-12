حماس: نأمل أن تسفر جولة المفاوضات الجديدة عن تقدم ملموس

قال الناطق باسم حركة المقاومة الفلسطينية «حماس» حازم قاسم، بدء جولة جديدة من مفاوضات وقف إطلاق النار، اليوم الأربعاء.

وأكد في تصريحات عبر قناته الرسمية بتطبيق «تليجرام»، صباح الأربعاء، أن «حركة حماس تتعامل بكل مسئولية وإيجابية، في هذه المفاوضات، بما فيها المفاوضات مع المبعوث الأمريكي لشئون الرهائن».

وأعرب عن أمله في أن «تسفر هذه الجولة عن تقدم ملموس نحو بدء المرحلة الثانية من المفاوضات، مما يمهد الطريق لوقف العدوان، وانسحاب الاحتلال من قطاع غزة، وإتمام صفقة تبادل الأسرى».

وبعد إرسال تل أبيب وفد تفاوض إلى الدوحة الاثنين، تستضيف العاصمة القطرية مباحثات غير مباشرة بين إسرائيل وحركة حماس، بعد طول مماطلة من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الرافض للانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق غزة، والتي يفترض أن تفضي لإنهاء حرب الإبادة.

وفي 1 مارس 2025 انتهت المرحلة الأولى من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى بين حماس إسرائيل، كان قد دخل حيّز التنفيذ في 19 يناير الماضي، بوساطة مصر وقطر ودعم الولايات المتحدة.

وتنصل نتنياهو من بدء المرحلة الثانية من الاتفاق، إذ يرغب في إطلاق سراح مزيد من الأسرى الإسرائيليين، دون تنفيذ التزامات هذه المرحلة، لا سيما إنهاء حرب الإبادة والانسحاب من غزة بشكل كامل.

وفي سياق متصل، يجري المبعوث الرئاسي الأمريكي للشرق الأوسط سيتف ويتكوف مباحثات في الدوحة، مع وجود مقترح إسرائيلي لتمديد وقف إطلاق النار في قطاع غزة 60 يومًا، وفق إعلام عبري رسمي الثلاثاء.

وقالت هيئة البث العبرية مساء الثلاثاء، إن «ويتكوف بدأ محادثات في الدوحة لدفع الأطراف للتقدم نحو تفاهمات بشأن إطلاق سراح المختطفين»، في إشارة إلى الأسرى الإسرائيليين.

وتتمسك حماس ببدء المرحلة الثانية من الاتفاق، وتعتبر أن قرار إسرائيل وقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة منذ 8 مارس الجاري «ابتزاز رخيص وجريمة حرب وانقلاب سافر على الاتفاق».



