تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي الأكاديمية العسكرية، مساء الأربعاء، ورافقه خلال الزيارة الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة.

ووجه الرئيس السيسي عدة رسائل طمأنة للمصريين خلال الزيارة:

- الحفاظ على الدولة المصرية هو شغلنا الشاغل ونتعامل مع كل القضايا بحسابات دقيقة وصبر وتريث كبير جدًا جدًا

- عزائي الوحيد أن شعب مصر هو الذي يجعل الأمور رغم قسوتها وظروفها الصعبة؛ نستطيع أن نجابها بكم أنتم المصريون وقبلنا الله سبحانه وتعالى

-الدولة المصرية ثابتة ومستقرة وسط كل هذه الأحداث

- نحن حريصون في إدارة أمورنا على أن ننتبه ونراعي ما أمكن؛ لأن الله سبحانه وتعالى يطلع علينا ويحاسبنا على كل شيء

-اطمئنوا بفضل الله نحن بخير وأمان وسلام، وبفضله لن يتمكن منا أحد ليس بوجودنا أو لقدرتنا ولكن لوجود الله وكفايته

-طالما شعرت بقلق المصريين، وهو شعور طبيعي في ظل الأحداث المتلاحقة من حولنا، ولكن طالما الشعب المصري متماسك وعلى قلب رجل واحد، فإن أي تحدي سنتجاوزه