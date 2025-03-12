

طرح الفنان محمد الشرنوبي، أغنيته الجديدة، "اتداريت" على اليوتيوب، وجميع المنصات الرقمية، ومحطات الراديو، والتي جاءت ضمن أحداث مسلسل "80 باكو"، الذي يعرض الآن ضمن مارثون رمضان الدرامي.

الأغنية من كلمات وألحان خالد عصام، توزيع شرنوبي، وإنتاج محمد جابر.



كما شارك محمد الشرنوبي متابعيه عبر حسابه الشخصي على "إنستجرام" بصورة من بوستر أغنيته الجديدة "اتداريت"، وعلق على الصورة قائلاً: "أسمعوا أغنية اتداريت كاملة من مسلسل 80 باكو الساعة 8 على يوتيوب وكل المنصات".

يذكر أن الفنانة هدى المفتي تصدرت تريند موقع إكس خلال الساعات الأخيرة، وذلك بعد عرض الحلقة الـ11 من مسلسل 80 باكو، الذي يتناول قصة مجموعة، يحاولون بكل الطرق جمع 80 ألف جنيه، من أجل حل مشكلة يتعرضون لها، ويمرون مع تتابع الأحداث بالعديد من الأزمات والمفارقات الكوميدية، وتلعب هدى المفتي دور كوافيرة ضمن العمل.

يشارك في بطولة مسلسل "80 باكو" كل من هدى المفتي، ورحمة أحمد، وانتصار، ودنيا سامي، وإنعام سالوسة، ومحمد لطفي، وخالد مختار، تأليف غادة عبدالعال، وإخراج كوثر يونس.