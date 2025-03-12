 الجيش الباكستاني: مهاجمو قطار الركاب قتلوا 21 رهينة وتم تحرير آخرين - بوابة الشروق
الأربعاء 12 مارس 2025 8:13 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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الجيش الباكستاني: مهاجمو قطار الركاب قتلوا 21 رهينة وتم تحرير آخرين

د ب أ
نشر في: الأربعاء 12 مارس 2025 - 7:52 م | آخر تحديث: الأربعاء 12 مارس 2025 - 7:52 م

قال الجيش الباكستاني، اليوم الأربعاء، إن المتمردين الذين هاجموا قطار ركاب في باكستان قتلوا 21 رهينة، بينما أنقذت قوات الأمن أكثر من 300 آخرين وقتلت كل المهاجمين وعددهم 50 .

وأضاف المتحدث العسكري، اللفتنانت جنرال أحمد شريف، لوسائل الإعلام المحلية أن ثلاثة جنود كانوا يحرسون المسار قتلوا أيضا في الهجوم الذي بدأ أمس الثلاثاء في إقليم بلوشستان المضطرب.

وأوضح مسؤولون أمنيون تحدثوا بشرط عدم الكشف عن هويتهم، أن القوات أنقذت 346 رهينة وأن العملية انتهت.

وقال رئيس وزراء الإقليم سارفراز بوجتي، لمجلس محلي إن القوات قتلت جميع المسلحين الذين شاركوا في الهجوم.


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