خفر السواحل اليوناني يعثر على جثة مهاجر خلال عملية بحث عن مهاجرين مفقودين

انتشلت فرق خفر السواحل اليونانية، اليوم الاثنين، جثة مهاجر خلال عملية بحث وإنقاذ لأربعة أشخاص تم الإبلاغ عن فقدانهم شمال جزيرة ساموس الواقعة شرق بحر إيجة.

ولم يتم الكشف عن تفاصيل هوية الضحية بصورة فورية.

وذكرت صحيفة "إيكاتيميريني" اليونانية، أن السلطات بدأت عملية البحث والإنقاذ بعدما عثرت الشرطة على 26 مهاجرا بالقرب من شاطئ بيتاليدس على طول الساحل الشمالي للجزيرة. وقالت المجموعة، التي وصلت على متن قارب، للمسؤولين إن هناك أربعة أشخاص كانوا يسافرون معهم على متن القارب، مفقودون.

وتقع ساموس على بعد نحو 9.7 كيلومترات قبالة الساحل التركي، وتستخدم منذ فترة طويلة كنقطة لدخول المهاجرين غير الشرعيين الذين يسعون للوصول إلى أوروبا.

وأفاد مسئولون، باستمرار عمليات البحث اليوم الاثنين، بمشاركة سفينة تابعة لخفر السواحل، ومروحية، وفرق برية تقوم بمسح المناطق الساحلية والداخلية.