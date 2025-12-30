أمين عمرحكماً لمباراة السودان وبوركينا فاسو في كأس الأمم الأفريقية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت لجنة الحكام في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) تعيين الحكم الدولي المصري أمين عمر لإدارة مواجهة منتخبي السودان وبوركينا فاسو، والمقرر إقامتها في تمام السادسة مساء غد الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الخامسة ببطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة في المغرب.

ويعاون أمين عمر في إدارة اللقاء الحكمان المساعدان المصريان محمود أبو الرجال وأحمد حسام طه، فيما يتولى التونسي محرز المالكي مهمة الحكم الرابع.

كما أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم تعيين الدولي المصري محمود عاشور حكمًا لتقنية الفيديو (VAR) في المباراة ذاتها، ويعاونه مواطنه حسام عزب حجاج.