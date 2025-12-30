 أمين عمرحكماً لمباراة السودان وبوركينا فاسو في كأس الأمم الأفريقية - بوابة الشروق
الثلاثاء 30 ديسمبر 2025 11:09 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بعد تأهل المنتخب لدور الـ16.. تؤيد خوض مباراة أنجولا بـ:
النتـائـج تصويت

أمين عمرحكماً لمباراة السودان وبوركينا فاسو في كأس الأمم الأفريقية

أحمد زاهر
نشر في: الثلاثاء 30 ديسمبر 2025 - 10:51 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 30 ديسمبر 2025 - 10:59 ص

أعلنت لجنة الحكام في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) تعيين الحكم الدولي المصري أمين عمر لإدارة مواجهة منتخبي السودان وبوركينا فاسو، والمقرر إقامتها في تمام السادسة مساء غد الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الخامسة ببطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة في المغرب.

ويعاون أمين عمر في إدارة اللقاء الحكمان المساعدان المصريان محمود أبو الرجال وأحمد حسام طه، فيما يتولى التونسي محرز المالكي مهمة الحكم الرابع.

كما أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم تعيين الدولي المصري محمود عاشور حكمًا لتقنية الفيديو (VAR) في المباراة ذاتها، ويعاونه مواطنه حسام عزب حجاج.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك