 وزير الرياضة يُهنئ أبو ريدة بفوزه بعضوية المكتب التنفيذي للفيفا ورئاسة اتحاد شمال إفريقيا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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وزير الرياضة يُهنئ أبو ريدة بفوزه بعضوية المكتب التنفيذي للفيفا ورئاسة اتحاد شمال إفريقيا

محمد ثابت
نشر في: الأربعاء 12 مارس 2025 - 3:26 م | آخر تحديث: الأربعاء 12 مارس 2025 - 3:26 م

هنأ أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، بمناسبة فوزه بعضوية المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" للدورة الخامسة، إلى جانب فوزه برئاسة اتحاد شمال إفريقيا لكرة القدم، مؤكداً أن هذا يعكس ثقة المجتمع الرياضي الدولي في الكفاءات المصرية وقدرتها على قيادة وتطوير كرة القدم على المستويين الإقليمي والعالمي.

وأكد وزير الشباب والرياضة أن تواجد الكوادر الرياضية المصرية في العديد من المؤسسات الدولية يمثل تأكيداً على المكانة المرموقة التي تحظى بها مصر في المحافل الرياضية العالمية، ودورها الريادي في تطوير كرة القدم على المستويين الإقليمي والدولي.

وأشار أشرف صبحي إلى أن الدولة المصرية تدعم دائماً أبناءها في مختلف المجالات، ولاسيما في الرياضة، منوهاً إلى أهمية وجود ممثلين مصريين في الهيئات الرياضية الدولية لتطوير منظومة كرة القدم في القارة الإفريقية.


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