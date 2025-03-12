كوريا الجنوبية وأمريكا تجريان تدريبات مشتركة

أجرت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، تدريبا مشتركا لإعداد القوات للتسلل إلى كوريا الشمالية، في حالة حدوث أمر طارئ، وإزالة على أي أسلحة دمار شامل، ربما يكتشفونها، بما في ذلك أسلحة نووية.

وقالت فرقة المشاة الـ25 التابعة للجيش الكوري الجنوبي وفرقة المشاة الثانية الأمريكية / الفرقة المشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة اليوم الأربعاء، إنهما أجرتا التدريبات المشتركة في موقع تدريب في باجو بإقليم جيونجي بالتوازي مع مناورات درع الحرية الحالية، حسب شبكة كيه . بي . إس. وورلد الإذاعية الكورية الجنوبية اليوم.

وشارك في التدريبات حوالي 500 جندي من القوات المتحالفة وحوالي 50 قطعة من المعدات بما في ذلك طائرات بدون طيار وتم تكليف المشاركين بإزالة أسلحة الدمار الشامل النووية والكيميائية والبيولوجية والإشعاعية.

وخلال التدريب، حاكى فريق استطلاع تابع للقوات الخاصة عملية تسلل إلى أراضي العدو واكتشاف منشأة يشتبه أن بها أسلحة دمار شامل، حيث استخدمت وحدة من الجيش طائرات بدون طيار للتحقق من تفاصيل مثل حجم المنشأة وعدد الجنود قبل القضاء على الأعداء والاستحواذ على المنشأة.