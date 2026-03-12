الكويت: جريحان جراء استهداف مسيرة معادية عمارة سكنية جنوبا

أعلنت وزارة الدفاع الكويتية عن إصابة شخصين جراء استهداف طائرة مسيرة معادية فجر اليوم، عمارة سكنية في أحد المناطق جنوب الكويت.

وأعلن المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع الكويتي العقيد الركن سعود عبدالعزيز العطوان - في بيان على منصة (إكس) اليوم /الخميس/ - عن وقوع أضرار مادية جراء الاستهداف، مشيرا إلى أن حالتي الإصابة تتلقيان حالياً العلاج اللازم.

وفي السياق، قال المتحدث الرسمي باسم قوة الإطفاء العام العميد محمد الغريب - لـ وكالة الأنباء الكويتية (كونا) – إن فرق الإطفاء تمكنت من السيطرة على الحريق الذي اندلع في المبنى السكني وإخماده جراء استهدافه من قبل الطائرة المعادية، مضيفا أن الفرق قامت بإخلاء المبنى بالكامل من قاطنيه والمصابين تم التعامل معهما من قبل الجهات المختصة