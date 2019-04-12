مندوب السودان لدى الأمم المتحدة: المجلس العسكري جاء استجابة لمطالب الشعب

قال مندوب السودان الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف، مصطفى عثمان إسماعيل، إن المجلس العسكري الانتقالي السوداني، جاء استجابة لرغبة الشعب في التغيير.

وأضاف في كلمته خلال جلسة مجلس الأمن حول الوضع في السودان، مساء اليوم الجمعة، أن المجلس العسكري أكد التزامه بكل المواثيق والتعاون مع المجتمع الدولي، والإجراءات التي تم اتخاذها جاءت معبرة عن مطالب الجماهير، وللحفاظ على استقرار وأمن البلاد وممتلكات وأرواح الشعب.

ودعا مندوب السودان الدائم لدى الأمم المتحدة، شركاء بلاده في المجتمع الدولي لدعم عملية الانتقال السلمي والأمن.

ويشهد السودان، منذ يوم الجمعة الماضي، مظاهرات حاشدة، وصفت بالأكبر منذ اندلاع موجة الاحتجاجات الحالية.

وأعلنت القوات المسلحة السودانية، في بيان، مساء أمس الخميس، عن الإطاحة بنظام الرئيس عمر البشير، واعتقاله، وتأسيس مجلس عسكري لإدارة شؤون البلاد لمدة عامين