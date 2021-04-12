محافظ أسوان: مشروع متكامل للدواجن بتكلفة 236 مليون جنيه

قام اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بتوقيع عقد المشاركة مع رئيس مجلس إدارة هيئة تنمية الصعيد اللواء مهندس سامي الشناوي بمقر الهيئة بالقاهرة لتنفيذ «مشروع الدواجن التكاملى بالمحافظة»، وهو الذي يأتي متوافقاً مع الخطة العامة للدولة لتعظيم الاستفادة الاقتصادية والاجتماعية في إقليم الصعيد في ظل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى.

من جانبه أوضح اللواء أشرف عطية أن مشروع الدواجن التكاملي سيقام على مساحة 100 فدان وتصل تكلفته الاستثمارية إلى 236 مليون جنيه دعماً من الهيئة وباستخدام أفضل الأساليب العلمية الحديثة في هذا المجال، لتحقيق أقصى طاقة إنتاجية له من خلال الاعتماد على خطة تنفيذية تشمل أعمال الصيانة والتطوير ورفع الكفاءة للمشروع، لافتاً إلى أن المشروع سيضم 6 عنابر أمهات ( ٧٤٤٧ طائرا )، بجانب 16 عنبر تسمين تضم 360 ألف طائر بما يساهم في توفير 3.6 مليون طائر سنوياً، كما يضم المشروع مصنع أعلاف بطاقة 10 طن/ ساعة، ومجزرا آليا سعة 1500 طائر/ ساعة، علاوة على معمل تفريخ بطاقة 4 ملايين طائر/ العام.

وفى نفس السياق قدم محافظ أسوان شكره لرئيس هيئة تنمية الصعيد على توقيع عقد المشاركة مع المحافظة، الذي سيأتي ضمن النتائج الإيجابية والمثمرة للتواصل المستمر بين المحافظة والهيئة لجذب العديد من الفرص الاستثمارية في مختلف المجالات؛ للاستفادة من المحاصيل الزراعية والثروات الطبيعية المتنوعة التي تتمتع بها أسوان.