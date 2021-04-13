تاج الدين: المتعافي من كورونا ولا يعاني من أي أعراض مرضية يستطيع الصيام

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤونا لصحية، إن هناك تزايد حقيقي في أعداد إصابات كورونا خلال الفترة الحالية، مشددًا على ضرورة الحرص والوقاية الشديدين لمنع انتشار الفيروس.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن» الذي يقدمه الإعلامي سيد علي عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الاثنين، أن المتعافي من كورونا ولا يعاني من أي أعراض مرضية كصعوبة في التنفس أو مشكلات بالجهاز الهضمي، وليس بحاجة إلى أدوية علاجية يستطيع الصيام، لكن إن كان يعاني من هذه الحالات يستثنى من الصيام ويعوضه بعد التعافي.

وأشار إلى توافر احتياطي استراتيجي من الأدوية، فضلًا عن أن شركات الأدوية تتفاعل بإيجابية لزيادة أعدادها، مؤكدًا توافر أدوية وعلاجات أعراض كورونا.

وأوضح أنه يتم زيادة عدد الأسرة بالمستشفيات لعزل المصابين بكورونا وعلاجهم لاستيعاب الزيادة في الإصابات، لافتًا إلى أنه يمكن توصية اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بتقديم استثناء إلى الدارسين بالخارج ليحصلوا على لقاح كورونا ليتمكنوا من السفر.