 العراق.. هزتان أرضيتان تضربان محافظة السليمانية شمال شرقي البلاد - بوابة الشروق
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العراق.. هزتان أرضيتان تضربان محافظة السليمانية شمال شرقي البلاد

رويترز
نشر في: الإثنين 12 أبريل 2021 - 5:59 ص | آخر تحديث: الإثنين 12 أبريل 2021 - 5:59 ص

أعلنت وزارة النقل العراقية عن تسجيل هزتين أرضيتين شرقي قضاء بنجوين في محافظة السليمانية في إقليم كردستان العراق.

وقالت الوزارة في بيان لها إن "المراصد الزلزالية سجلت حدوث هزتين أرضيتين في قضاء بنجوين في أوقات متقاربة، حيث تم تسجيل الأولى في تمام الساعة 08:50:09 صباح الأحد حسب التوقيت المحلي للبلاد، وبلغت قوتها 2.8 درجة على مقياس ريختر، وتبعد 57 كلم شمال شرق قضاء بنجوين".

وأضافت أن "الهزة الثانية تم تسجيلها عند الساعة 10:16:47 وبلغت قوتها 3.7 درجة على مقياس ريختر، وتبعد 53 كلم شمال شرق قضاء بنجوين".

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