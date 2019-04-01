استجواب شقيق عبد العزيز بوتفليقة في جناية التأثير على قرارات العدالة

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يخضع اليوم الاثنين، شقيق الرئيس الجزائري المخلوع عبد العزيز بوتفليقة، ومستشاره السعيد بوتفليقة للاستجواب، وفق ما كشفه محاميه في تصريح صحفي.

وقد تم نقل السعيد بوتفليقة وسط حراسة أمنية مشددة من قبل عناصر الدرك الوطني من المؤسسة العقابية في الحراش بالضاحية الشرقية للعاصمة إلى محكمة سيدي أمحمد بقلب الجزائر.

ويتابع السعيد بوتفليقة رفقة وزير العدل الأسبق الطيب لوح في جناية التأثير على قرارات العدالة رفقة قضاة آخرين ورجال أعمال معروفين إلى جانب زوجة وزير الطاقة والمناجم الأسبق شكيب خليل وأفراد من عائلته.