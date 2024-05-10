بكين تصدر تحذيرا لسفينة عسكرية أمريكية في بحر الصين الجنوبي

أكدت الصين أنها أصدرت تحذيرا إلى سفينة تابعة للبحرية الأمريكية، اليوم، قرب جزر باراسيل في المياه المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي.

وقال تيان جونلي الناطق العسكري الصيني، في بيان، أن بلاده أرسلت قوات بحرية وجوية لتعقب السفينة ومراقبتها بموجب القوانين والقواعد وأصدرت تحذيرا لدفعها إلى المغادرة.

وأضاف جونلي أن مدمرة الصواريخ الموجهة هالسي، توغلت بشكل غير قانوني في المياه الإقليمية الصينية قرب جزر باراسيل من دون موافقة الحكومة، مشيرا إلى أن تحركات الولايات المتحدة تنتهك بشكل خطير سيادة الصين وأمنها.

من جهتها، قالت البحرية الأمريكية في بيان، إن السفينة أكدت حقوقها وحرياتها الملاحية في بحر الصين الجنوبي قرب جزر باراسيل، مضيفة أنه في ختام العملية، غادرت هالسي المنطقة وواصلت عملياتها في بحر الصين الجنوبي.

وأشارت البحرية الأمريكية إلى أن المطالبات البحرية "غير القانونية" من جانب بكين في بحر الصين الجنوبي تشكل تهديدا خطيرا لحرية الملاحة.