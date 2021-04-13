 محمد سامي: نسل الأغراب مسلسل رومانسي.. الرواية صعبة والأدوار معقدة - بوابة الشروق
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محمد سامي: نسل الأغراب مسلسل رومانسي.. الرواية صعبة والأدوار معقدة

محمد سامي
محمد سامي
أسماء الدسوقي
نشر في: الإثنين 12 أبريل 2021 - 11:46 م | آخر تحديث: الإثنين 12 أبريل 2021 - 11:46 م
قال المخرج محمد سامي، تعليقًا على مسلسل «نسل الأغراب»، إن فكرة جمع نجمين كبيرين في عمل واحد لا يستوعبها جميع الفنانين، ذاكرًا أنه يشعر بأنه محظوظًا بكل من أحمد السقا وأمير كرارة.

وأضاف، في مداخلة هاتفية لبرنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر فضائية «on e»، مساء اليوم الاثنين، أن الفنانين محترفين، معقبًا: «ساعدوني وتحملوني طوال الوقت.. الرواية صعبة والأدوار معقدة».

وأعرب عن سعادته البالغة بالعمل مع الفنانين الكبيرين، مضيفًا: «أخلاقهم ونفسياتهم السوية جعلتني أركز على المسلسل فقط بعيدا عن الأمور الشخصية».

ووعد الجمهور بأن يشاهدوا شخصيتين مختلفتين للفنانين، معلقًا: «أمير كرارة وأحمد السقا تانيين.. نسل الأغراب مسلسل رومانسي، والصراع بين الفنانين رومانسي».

ويشارك في بطولة مسلسل «نسل الأغراب» الفنان أمير كرارة، ومي عمر، ومن تأليف وإخراج محمد سامي، وإنتاج شركة «سينرجي».

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